50. Frauensitzung der kfd Hückeswagen Die Nähmaschinen bleiben aus

Das Motto der 50. Frauensitzung der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) stand schnell fest. „Nach dreijähriger Abstinenz heben wir nun richtig ab“, sagt Martina Teders. Passend zu „Wir heben ab!“ wurden schon im September Lieder und Sketche für das große Bühnenprogramm der Frauensitzung am 4. Februar im Kolpinghaus ausgesucht. Natürlich unterstreichen auch die Kostüme das Motto – und die sind in diesem Jahr wieder besonders kreativ in Form von Heißluftballons, in die sich sogar einsteigen lässt.