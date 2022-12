Werbegemeinschaft Hückeswagen Seit 50 Jahren eine Weihnachtsverlosung

Hückeswagen · Die erste Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft gab’s 1972, seit dem Folgejahr ist der Hauptgewinn ein Auto. An was sich Klaus Albus (77) und Günter Brunzel (80), Mitglieder der ersten Stunde, so alles zurückerinnern.

21.12.2022, 16:22 Uhr

Klaus Albus (l.) und Günter Brunzel zählen zu Mitgliedern der Werbegemeinschaft seit der ersten Stunde. Jedes Jahr wird ein Auto verlost, so wie in diesem Jahr ein Mitsubishi. Foto: Heike Karsten

Von Heike Karsten