Ursula Böhl-Schwendener tippt für Sonntag 2:2 Schweizer Wahl-Hückeswagenerin beweist Neutralität

Ursula Böhl-Schwendener stammt aus Dübendorf im Kanton Zürich in der Schweiz. Ihren späteren Ehemann hatte sie auf neutralem Boden in Österreich kennengelernt. „Ich war fast 16 Jahre alt und mit meinen Eltern und Geschwistern am Wörthersee im Urlaub“, erinnert sie sich. Dort lief ihr der junge Hückeswagener über den Weg. „Ich glaube, ich habe ihm damals mehr gefallen als er mir“, verrät sie lachend. Im Alter von 24 Jahren zog die Schweizerin nach Hückeswagen. „Sie hatte acht Jahre Lieferzeit“, fügt Michael Böhl scherzend hinzu. Für die Schweizerin steht fest, dass sie nur der Liebe wegen nach Deutschland gekommen ist. „Ich hätte die Schweiz sonst nicht verlassen“, betont sie.