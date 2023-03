Hückeswagenerin stellt Kunstwerke aus Ein Garten voller Hoffnung

Zwölf weiße Tauben ließ Carmen Drees im Dezember 2021 in den Himmel steigen. Eine Taube für jeden Leidensmonat, den die ehemalige Krebserkrankte durchleben musste. Ihre Niere war von einem aggressiven Krebs befallen, die Ärzte machten ihr keine Hoffnung auf Heilung. Doch mit deren Hilfe, einer Immuntherapie, ihrem Glauben an Gott, jeder Menge Hoffnung, der Familie und Freunden kämpfte sich die 45-Jährige zurück ins Leben. Die körperliche Kraft ist noch immer nicht ganz zurückgekehrt – der Haushalt etwa bedeutet eine große Anstrengung für die Hückeswagenerin, die so viel durchmachen musste. Ihre Zuversicht und Hoffnung hat sie jedoch in all den Monaten nicht verloren. Im Gegenteil: Ihr Glaube hat sie durch diese schwere Zeit getragen.