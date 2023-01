Hückeswagener Maklerin mit findiger Idee Bergisches Fachwerk aus Nudelteig

Maria Wiegand hat sich auf ein ur-bergisches Thema spezialisiert: Die 39-jährige Hückeswagenerin ist Immobilienmaklerin mit dem Schwerpunkt auf bergische Fachwerkhäuser. Seit 2018 hat sie sich mit dem Gedanken getragen, ihre Leidenschaft für die charakteristischen Häuser in Grün-Schwarz-Weiß zum Beruf zu machen, 2019 bildete sie sich zur Immobilienmaklerin mit IHK-Abschluss weiter, in der Folge ging sie nach und nach in die Selbstständigkeit. Während Corona naturgemäß etwas unter dem Radar, aber doch so, dass sie mittlerweile schon mehrere Häuser an neue Eigentümer gebracht hat. In diesem Zusammenhang hatte die Maklerin eine neue Idee in ihrem Mikrokosmos der Fachwerkhäuser.