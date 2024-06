Hückeswagenerin Sarah Liebich über TV-Erfahrung „Durch die Show habe ich den Betrug zwei Mal durchlebt“

LIEBICH Wir wurden in ein Hotel gebracht, allerdings getrennt. Am nächsten Tag ging dann der Flug. Ich hatte beim Hinflug den Check-In gemacht, deswegen konnte ich ihn beim Rückflug auch machen. Für ihn buchte ich einen Platz in der letzten Reihe, für mich in der ersten. Ich wollte so viel Abstand wie möglich zu ihm haben. Vor „Temptation Island“ haben wir zusammengewohnt. Vom Flughafen in Düsseldorf sind wir aber getrennt nach Hückeswagen gefahren. Als ich in die Wohnung kam, war er dort gewesen, aber schon wieder gegangen. Er hatte nicht viel mitgenommen, außer einem Gutschein für ein Tattoo, den ich ihm geschenkt hatte und der ziemlich teuer war. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass ich ihn kaputtmache – was ich wahrscheinlich auch getan hätte. Es war schon spät in der Nacht, aber ich habe gelbe Säcke genommen und alles, was ich von ihm gefunden habe, da reingepackt und vor die Haustür gestellt. Er muss es dann von der Straße aus gesehen haben, denn er hat es sofort mitgenommen. Ich bin dann runtergegangen und war total wütend und habe ihn angeschrien. Dann haben wir erst bei der Wiedersehens-Show ein halbes Jahr später vor laufender Kamera miteinander gesprochen.