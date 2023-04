Sarah Liebich bei Temptation Island Hückeswagenerin schnuppert TV-Luft

In der ersten Folge, die am 30. März ausgestrahlt wurde, vergoss Sarah Liebich beim Abschied von ihrem Partner dann auch ein paar Tränen. „Wir waren in unserer Beziehung nie länger voneinander getrennt. Mir wurde da erst richtig bewusst, dass es nun losgeht“, erinnert sie sich an den Beginn der Dreharbeiten im sonnigen Portugal im vorigen Sommer. Die kommenden zwei Wochen liefen die Kameras 24 Stunden am Tag mit, was die Hückeswagenerin aber schnell ausblenden konnte.