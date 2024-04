Hückeswagenerin ist im TV bei „Prominent getrennt“ zu sehen Sarah mit Kissen im Bett getrennt vom Ex

Dort traf sie auf ihren Ex-Freund Nico Legat, mit dem sie zwei Jahre in einer Beziehung gelebt und der sie in der Sendung „Temptation Island“ vor laufender TV-Kamera betrogen hatte. Mit ihm wieder in einem Bett schlafen zu müssen, sei schlimmer gewesen, als gedacht. „Ich habe die ersten Nächte so schlecht geschlafen, wie noch nie“, verrät die 25-Jährige. Sie hatte gehofft, ihren Ex-Freund dazu überreden zu können, ihr das Bett zu überlassen. „Nico ist mir einiges schuldig, und er hätte es auch gemacht, wenn es erlaubt gewesen wäre“, fügt Sarah Liebich hinzu. Doch so baute sie sich im Bett eine Mauer aus Sofakissen. „Das war meine Rettung“, gibt sie lachend zu.