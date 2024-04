Hückeswagenerin bei TV-Show „Prominent getrennt“ Neue Liebe nach TV-Enttäuschung

Sarah Liebich hatte immer beteuert, ihren Beruf als Bankkauffrau nicht an den Nagel hängen zu wollen. Trotz der Enttäuschung über das Aus ihrer Beziehung schloss die Hückeswagenerin eine Teilnahme an Shows wie „Prominent getrennt“ oder „Ex on the Beach“ dennoch nie aus. Den Einzug in die „Villa der Verflossenen“ und das erneute Zusammentreffen des Ex-Paars aus dem Bergischen Land werden die Zuschauer in der zweiten von insgesamt zehn Folgen von „Prominent getrennt“ verfolgen können.