Hückeswagenerin vor dem Amtsgericht Einmal einen Polizisten zu beißen kostet 2000 Euro

Laut Anklageschrift kam die Frau gegen 23 Uhr nach Hause in ihre Wohnung. Dort habe sich bereits die Polizei befunden, die wohl von einem der Kinder der Angeklagten gerufen worden sei, weil ihr Lebensgefährte die Wohnung nicht verlassen habe wolle. Die Situation schien der Frau überhaupt nicht zu gefallen. Sie habe sich „fürchterlich aufgeregt“, habe unbedingt in die Küche gehen wollen, wo wohl ihr Lebensgefährte gewesen sei, was die Polizeibeamten nicht zulassen wollten. In der Folge sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen, in deren Verlauf ein Polizist leicht verletzt worden sei – unter anderem durch einen Biss in den behandschuhten Finger. „Die Angeklagte hat sich auch weiterhin vehement gewehrt und war nur mit Mühe zu bändigen gewesen“, hieß es in der Anklageschrift.