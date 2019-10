Kultur im Bergischen Land : Hückeswagenerin öffnet am Wochenende ihr Atelier bei Egen

Wipperfürth Maria Callegari nimmt am kommenden Wochenende am „Offenen Atelier Oberberg“ teil.

Nach dem großen Anklang im vorigen Jahr organisiert die Kunst- und Kulturinitiative Engelskirchen (EngelsArt) wieder das „Offene Atelier Oberberg“. Am 2. und 3. November öffnen 54 oberbergische Künstler – vornehmlich aus der Mitte und dem Süden des Kreises – ihre Ateliers und gewähren einen Blick in ihren Schaffensraum. Mit dabei ist erstmals auch die Künstlerin Maria Callegari, die viele Jahre in Hückeswagen nahe der Bever-Talsperre gelebt hat. Mittlerweile wohnt sie in Wipperfürth und hat sich dort den Montagsmalerinnen im Offenen Atelier des „Kunstbahnhofs“ angeschlossen. Auch sie wird an beiden Tagen ihr Atelier in ihrem Wohnhaus in Beinghausen öffnen und die Besucher empfangen. Auf der Übersichtskarte für die Routenplanung, die EngelsArt zur Veranstaltung erstellt hat, ist die Künstlerin jedoch nicht aufgeführt. „Ich wohne zu weit außerhalb“, erklärt Maria Callegari. Die ländliche gelegene Ortschaft Beinhausen liegt im Norden von Wipperfürth, in der Nähe von Egen.