Westernreiten in Hückeswagen : Kim Dammann wieder Deutsche Meisterin im Westernreiten

Mit den „German Open“ ermittelte die Erste Westernreiter-Union (EWU) ihre Deutschen Meister auf einer der größten deutschen Reitanlagen im bayrischen Kreuth. Bereits 2018 hatte die Hückeswagenerin Kim Dammann zwei Deutsche Meistertitel errungen. Das konnte sie in diesem Jahr noch steigern: Sie holte sich eine Goldmedaille und den Titel „Deutscher Meister“ in der Youngstars Challenge (Allroundprüfung für sechsjährige Nachwuchspferde), eine Silbermedaille in der Youngstars Reining (eine im Galopp gerittene Prüfung, die die Manöver im Alltag der Cowboys nachstellt), eine Bronzemedaille in der Horsemanship (eine Prüfung, die den allgemeinen Umgang mit dem Pferd bewertet) und eine Brozemedaille für den Junior Trail (eine Prüfung mit vielen Hindernissen und Gschicklichkeitsübungen für Pferd und Reiter). Bereits im Juli wurde sie Westfalenmeisterin im Junior Trail.