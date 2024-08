Ministerpräsident würdigte auch Hückeswagenerin Judith Hanke Als Ehrenamtler „kann man viel erreichen“

In seiner Begrüßungsrede sprach der Ministerpräsident die vielen Gesichter und die Lebendigkeit des Ehrenamts in Nordrhein-Westfalen an: „Ehrenamtliches Engagement bedeutet, Verantwortung für das Gemeinwohl und unsere Gesellschaft zu übernehmen. Die vielen Menschen in unserem Land, die sich ehrenamtlich engagieren, stehen damit jeden Tag für ein starkes Miteinander, Menschlichkeit und Solidarität ein.“ Ihr ehrenamtliches Engagement stifte Zusammenhalt, auch zwischen den Generationen – es bedeutet Mitgestaltung und Teilhabe. Auch dafür verdienten die vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler in der Region aller Unterstützung und Anerkennung.