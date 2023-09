Hückeswagenerin übernimmt Pflegedienstleitung im Hospiz Bergisches Land Hospizarbeit aus Überzeugung

Im Christlichen Hospiz arbeiten 27 Hauptamtliche und 17 Ehrenamtler; Pfarrer und Ärzte stehen in Kooperation als Ansprechpartner bereit. Noch sind die zehn Zimmer leer, obwohl Nachfrage und Bedarf in der Region groß sind, da Hospizplätze rar gesät sind. „Wir könnten das Haus dreimal voll belegen“, sagt Nadine Schenk in der Hoffnung auf einen baldigen Start. Es gebe lediglich noch kleinere Nachbesserungen, um den Versorgungsvertrag zu erhalten. Dann endlich kann das Team die Gäste in der letzten Phase begleiten, ihnen in ihrer Angst und Unruhe beistehen und das Leben trotz Krankheit so beschwerdefrei wie möglich gestalten. Daran möchte auch Nadine Schenk mitarbeiten. „So ganz kann ich mich von der Pflege nicht lossagen“, ist sie überzeugt.