Volksbank Oberberg Hückeswagenerin ist jetzt Volksbank-Assistentin

Alle zehn Mitarbeiterinnen haben sich entschieden, direkt in den nächsten Lehrgang zur Volksbank-Kauffrau einzusteigen. In den nächsten fünf Monaten werden sie in zehn Modulen intensiv geschult, bevor eine anspruchsvolle mündliche und schriftliche Prüfung auf sie wartet. „Jetzt geht es richtig ins Detail, und die Inhalte sind ähnlich wie bei unseren Bankazubis in der Berufsschule“, erklärt Akademie-Trainerin Lisa Dross. Die Service- und Beratungsqualität weiter zu steigern, sei das Ziel der anspruchsvollen Weiterbildungsmaßnahmen.