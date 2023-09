Hückeswagenerin in Unfall verwickelt Frau (52) verunglückt in Marienheide

Unfall in Marienheide am Dienstagnachmittag: Im Einmündungsbereich der L 306 zur Gummersbacher Straße war eine 52-Jährige aus Hückeswagen Richtung Marienheide unterwegs. Zeitgleich wollte ein 32-jähriger Autofahrer aus Engelskirchen Richtung Gummersbach abbiegen. Dabei kollidierten die beiden Autos. Die 52-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch die 46-jährige Beifahrerin des Engelskircheners erlitt leichte Verletzungen. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten abgeschleppt werden.