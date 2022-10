„Love is King“ auf Pro7 : Hückeswagenerin in TV-Datingshow

Hückeswagen Heute, 6. Oktober, startet zur Primetime auf Pro7 eine neue Datingshow, die von Dragqueen Olivia Jones moderiert wird. Eine der sechs „Prinzessinnen“ ist Rebecca, eine 24-jährige Frisörmeisterin aus der Schloss-Stadt.

Diese Partnersuche ist dann doch irgendwie neu: In der Pro7-Show „Love is King“, die heute, Donnerstag, startet, wollen jeweils sechs junge Frauen und Männer in einem Schloss den Partner fürs Leben finden – stilecht als Prinzessinnen und Prinzen gekleidet. Unter den zwölf Teilnehmern ist auch eine junge Frau aus Hückeswagen: Rebecca, 24 Jahre alt, Frisörmeisterin. So wird sie von Pro7 auf der Internetseite der Datingshow, die von Deutschlands bekanntester Dragqueen Olivia Jones moderiert wird, vorgestellt. Wer wissen will, wie die blonde Hückeswagenerin bei der „königlichsten Datingshow aller Zeiten“ auftritt, sollte von 20.15 bis 22.40 Uhr Pro7 schauen. Insgesamt sind sechs Folgen vorgesehen, immer donnerstagsabends.