Hückeswagenin bei Badminton-DM TBH-Spielerin liefert höherklassigen Gegnerinnen harte Kämpfe

Dabei spielte sie in der ersten Runde dieses KO-Systems gegen die an Nummer zwei gesetzte Gegnerin, die früher in der Zweiten Bundesliga antrat und heute in der Regionalliga spielt. „Also fünf Klassen höher als ich“, berichtete Heike Thiel. Entsprechend groß war die Aufregung, bei solch einem Turnier antreten zu dürfen. Den ersten Satz hielt die TBH-Spielerin lange offen und ging sogar mehrfach in Führung, musste ihn und später auch den zweiten Satz abgeben. Damit war Heike Thiel ausgeschieden.