Kriminalität in Hückeswagen Neue Betrugsmasche mit Paypal – Vorsicht bei Anruf

Einer neuerdings oft genutzten Betrugsmasche ist am Montag eine Hückeswagenerin zum Opfer gefallen. Die 66-Jährige hatte laut Polizeisprecher Michael Tietze am Morgen den Anruf eines Mannes erhalten, der sich in englischer Sprache als Mitarbeiter des Online-Bezahldienstes Paypal vorstellte. Er gab vor, dass es einen Hackerangriff auf ihr Paypal-Konto gegeben habe und bereits mehrere hundert Euro davon abgebucht worden seien. „Er überredete die Hückeswagenerin daraufhin zur Installation einer Fernwartungssoftware, mit der er auf den Computer der 66-Jährigen zugreifen konnte“, berichtet Tietze.