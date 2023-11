Hückeswagenerin Emelie Pütz Junge Frau mit vielseitigen Talenten

Nach dem Erfolg als eine der Hauptdarstellerinnen des Films „Wann immer ich die Sonne sehe“ ist es ihr größter Traum, an einer Schauspielschule angenommen zu werden. Erste Erfahrungen auf der Bühne machte sie als Schülerin in den Theater-AGs der Schule, derzeit probt sie ein neues Stück mit der Remscheider Theater-Werkstatt. Aber auch drei Jahre Gesangsunterricht an der Hückeswagener Musikschule liegen hinter der jungen Frau, die sich derzeit in der Ausbildung zur Erzieherin im Awo-Kindergarten auf dem Dierl befindet. „Mir macht alles Spaß – die Arbeit mit Kindern, aber auch die Schauspielerei“, sagt Emelie Pütz. Da liegt der Wunsch nahe, die Talente und Interessen zu verbinden und eine Schauspielausbildung zu beginnen oder als Plan B, Theaterpädagogik zu studieren.