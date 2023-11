Hückeswagenerin entdeckt Schauspielerei für sich Erste Hauptrolle für Emelie Pütz

Gedreht wurde an den Wochenenden hauptsächlich in Wipperfürth. Die Demo entstand auf dem Hausmannsplatz, die Innenaufnahmen in der alten Schule in Thier. „Die Berliner Szenen haben wir in Aachen gedreht“, verrät Emelie Pütz, die betont, dass Lukas Kotthaus dabei als Regisseur sehr professionell gearbeitet habe. Mit der Rolle als Sophie konnte sich die Hückeswagenerin sehr gut identifizieren. „Ich war froh, ihren Charakter verkörpern zu dürfen, da ich selber auch introvertiert bin. So konnte ich viel von mir in die Rolle stecken“, sagt die 20-Jährige.