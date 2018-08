Praktikum : Hückeswagenerin beim Westernreiten in Kanada

Silja Klingen (r.) beim Ausritt in den kanadischen Bergen mit Austauschstudentin Emma aus Sydney. Foto: Klingen Foto: Klingen

Hückeswagen Die Hückeswagenerin Silja Klingen verbrachte zehn Monate in Kanada und lernte dort unter anderem das Westernreiten auf zwei Farmen in der Provinz British Columbia kennen. Die 24-jährige Studentin liebt das Land und schließt auch eine Auswanderung nicht aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Silja Klingen ist mit Pferden aufgewachsen. Auf dem Hof ihrer Eltern in Wegerhof hat sie Englische Dressur und Springreiten gelernt. Doch bei ihrem zehnmonatigen Auslandsaufenthalt in Kanada erhielt die 24-Jährige Einblicke in eine ganz andere Seite des Reitsports. „Als ich zum ersten Mal einen Westernsattel überreicht bekam, wusste ich nicht, wo vorne und hinten ist“, berichtet Silja Klingen lachend.

Von September bis Juli war die Hückeswagenerin, die in Mainz Biologie und Englisch auf Lehramt studiert, in Kanada unterwegs. Zunächst sieben Monate für ein Praktikum an der High School in Richmond, südlich von Vancouver. Von April bis Juli arbeitete und lebte die Studentin schließlich auf zwei Farmen im Landesinneren. „Ich hatte dort primär mit Pferden zu tun“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Jeden Tag waren wir auf den Pferden unterwegs und sind auch hoch in die Berge geritten, wo wir Bären gesehen haben.“ Der erste Schreck bei dieser Begegnung sei schnell verflogen: „Das Pferd war viel cooler als ich. Da wusste ich, dass alles okay ist“, berichtet die Pferdeliebhaberin.

Silja Klingen verbrachte jetzt zehn Monate in Kanada. Foto: Klingen

Info Natürlicher Umgang mit den Pferden Parelli Natural Horsemanship Dabei handelt es sich um ein Programm, das eine natürliche Herangehensweise an die Kommunikation mit Pferden lehrt. Es basiert auf dem natürlichen Pferdeverhalten, um das Vertrauen und den Respekt der Tiere zu gewinnen. Die Methoden ähneln mental, emotional und physisch der Art und Weise, wie Pferde untereinander in einer Herde kommunizieren. Der Erfinder Pat Parelli ist ein sogenannter Pferdeflüsterer. In den USA ist das Parelli Natural Horsemanship eines der Programme, die den Ansatz eines behutsamen und einfühlsamen Pferdetrainings etablierten.

Besonders beeindruckt ist Silja Klingen von dem Ausbildungsprogramm „Natural Horsemanship“, einer Grundausbildung für Mensch und Pferd, die auf gegenseitige Kommunikation, Respekt und Vertrauen basiert (s. Info-Kasten). „Die Ausbildung beinhaltet viel Bodenarbeit, um die Verbindung zwischen Pferd und Reiter aufzubauen. Sie ist in Deutschland erst im Kommen, sollte aber jeder einmal gemacht haben“, empfiehlt sie.

Die Hückeswagenerin hat nicht nur viel gelernt in ihrem Auslandsjahr, sondern auch eine Menge erlebt: Ende April habe es aufgrund der schnellen Schneeschmelze und des daraus resultierenden Hochwassers eine Evakuierung auf der Farm gegeben. „Wir haben Sandsäcke geschleppt. Es war eine absolute Ausnahmesituation“, erinnert sie sich. Zudem nahm die 24-Jährige als Fahnenträgerin hoch zu Ross an einer Parade teil und erlebte die Geburt eines Miniatur-Esels mit. In Kanada gab es viel Schnee zum Skifahren, aber auch große Hitze und akute Waldbrandgefahr.



zurück

weiter

Während ihres Praktikums an der High School lebte Silja Klingen bei einer kanadischen Familie und verbrachte mit ihr auch die Feiertage wie Thanksgiving (vierter Donnerstag im November) und Weihnachten. „So richtig mit Truthahn-Braten, wie man sich das vorstellt. Das sind Sachen, die man in der ‚normalen Welt‘ niemals erleben würde“, erzählt sie immer noch begeistert von den Eindrücken. An der High School erlebte die angehende Lehrerin auch, wie Schüler mit Behinderung problemlos in eine Regelschule integriert werden können. „In diesen Klassen gibt es eine zweite Lehrkraft; die Klausuren werden für die betreffenden Schüler optimiert. Jeder lernt von jedem. Es ist eine Bereicherung für Kinder mit und ohne Einschränkung“, ist sie überzeugt.

Silja Klingen bei der Bodenarbeit. Foto: Klingen

Die zehn Monate in Kanada sind für die reiselustige junge Frau viel zu schnell vergangen. Schon jetzt, kurz nach ihrer Rückkehr, kommt wieder Fernweh auf. Silja Klingen möchte noch viele Länder bereisen, unter anderem Australien, um Freunde zu besuchen, die sie in Kanada kennengelernt hat. Doch zunächst ist wieder Uni-Alltag angesagt. Noch zwei Semester trennen die Studentin von der ersten Examensprüfung, danach folgt das einjährige Referendariat.

Arbeiten möchte sie später an einem ländlich gelegenen Gymnasium, an dem sie Biologie bilingual, also in englischer Sprache unterrichten kann. „Seit der Grundschule weiß ich, dass ich Lehrerin werden will. Das Praktikum in Kanada hat mich jetzt noch einmal in dem Entschluss bestärkt“, sagt Silja Klingen, die sich durchaus vorstellen kann, nach Kanada auszuwandern. „In ferner Zukunft würde ich auch gerne in Afrika eine Schule aufbauen“, fügt sie hinzu.