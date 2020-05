Hückeswagenerin Betarix Gessner : Zum Fachabitur in Zeiten von Corona

Hückeswagen Die 18-jährige Beatrix Geßner ist einer jener jungen Menschen, die in diesen Tagen ihr Abitur oder ihren Schulabschluss absolviert haben. Die Hückeswagenerin fühlte sich trotz Unterrichtspause gut vorbereitet.

„Ich habe das Berufskolleg in Wermelskirchen besucht und dort das Fachabitur in Gesundheit und Soziales gemacht“, berichtet die junge Frau. Wie allen anderen Schülern in Nordrhein-Westfalen war auch Beatrix Geßner und ihren Mitschülern am 13. März verkündet worden, dass die Schulen wegen des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen würden. Ihre erste Prüfung stand am 5. Mai an. Eigentlich hätten die Prüflinge sich in diesen knapp acht Wochen mit ihren Lehrern in der Schule vorbereiten sollen. „Wir mussten jetzt zu Hause lernen, standen per E-Mail mit den Lehrern in Kontakt, und einige von ihnen haben ab und zu Video-Konferenzen angeboten. Im April gab es insgesamt vier Präsenztage für die Abschlussklassen“, berichtet die 18-Jährige. Die Schüler mussten das per E-Mail versandte Material bearbeiten und bekamen dann die Rückmeldung ebenfalls digital. „Es fehlte schon das unmittelbare Feedback von Lehrern und Mitschülern. Die Aufgaben waren Teil unserer Abschlussnote“, sagt die Hückeswagenerin.