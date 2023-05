Hückeswagenerin sammelt Spenden für Hospiz Waffeln gebacken, Karten für den 1. FC Köln gewonnen

Gesagt, getan. „Am Donnerstag kam der Anruf, dass ich gewonnen habe“, freute sich die Hückeswagenerin, die nach eigener Aussage noch nie etwas gewonnen hat. Ihr „Wetteinsatz“: Waffeln backen gegen eine Spende für das Hospiz in Bergisch Gladbach. Gleich am Freitag setzte sie das in die Tat um, baute vor dem Haus auf der Marktstraße einen Waffelstand auf und lud Freunde und Bekannte zum Waffelessen ein. Die Nachbarn liehen Waffeleisen aus, rührten Teig an und schleppten Bänke herbei. „Die Gemeinschaft in der Straße war schon immer einmalig“, sagte Marion Häger, die die Bekanntgabe der Gewinnerin im Radio gehört hatte.