Hückeswagenerin widmet sich dem Upcycling : Neue Ideen für alte Sachen

Anja Dixkens ist in ihrem Hobby-Keller gut ausgestattet. Langsam wird der Platz jedoch eng. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Aufwerten statt wegwerfen: Anja Dixkens Leidenschaft ist das Verschönern alter Möbel und das Umgestalten von Gebrauchsgegenständen zu hübschen Dekorationsartikeln. Ihr Traum ist eine eigene Werkstatt mit integriertem Upcycling-Café.

Im Garten erzeugt ein Windspiel aus abgeschnittenen Glasflaschen leise Klänge, auf der Terrasse ist ein Regal aus einer alten Europalette mit allerlei dekorativen Dingen bestückt, und im Haus der Familie Dixkens in Kleineichen befinden sich Möbel, die zu neuem Leben erweckt wurden. Upcycling heißt das Umgestalten alter Möbel und Gegenstände, die dann zu neuen Lieblingsstücken werden.

Für Anja Dixkens ist dieses Hobby zur Leidenschaft geworden. „Ich war schon immer kreativ und habe auch mit meinen Kindern viel gebastelt“, erzählt die 51-Jährige. Der Baselkeller ist mittlerweile zu einer kleinen Werkstatt und Lagerstätte von Utensilien, Farben und Geräten geworden. Selbst an größere Möbelstücke traut sich die Hückeswagenerin heran. Im Esszimmer stehen ein altes Küchenbuffet und ein antiker Schreibtisch, die sich durch die neue Farbgestaltung wunderbar in das bestehende Interieur einfügen. Im Nebenzimmer wurde aus einer antiken Schminkkonsole ein echter Hingucker im weißen Shabby-Look. Gleich daneben steht das aktuellste Projekt: ein Sessel mit neuem Bezug.

Trend Das Upcycling ist in der heutigen Wegwerfgesellschaft wieder auf dem Vormarsch. Auch Unternehmen versuchen, herkömmliche Materialien durch eine kreative Zweckentfremdung von unkonventionellen Ressourcen zu ersetzen. So werden etwa aus alten Paletten Gartenmöbel, aus Flaschen Windlichter und aus Nylonstrumpfhosen Haargummis.

Aufwertung Beim Upcycling werden Abfallprodukte oder scheinbar nutzlose Stoffe in neuwertige Produkte umgewandelt. Hierbei kommt es zu einer stofflichen Aufwertung. Die Wiederverwertung oder Nachnutzung von bereits vorhandenem Material reduziert die Verschwendung von Rohstoffen.

Das glückliche Händchen für Design und handwerklicher Arbeit liegt in der Familie. „Schon meine Mutter hat Schränke mit Bauernmalerei verschönert“, sagt Anja Dixkens. Tochter Deborah studiert Raum- und Objektdesign, ihre Schwester Laura (20) strebt ebenfalls ein Design-Studium an. Ehemann Ralf Dixkens gibt als begabter Handwerker und Kfz-Techniker gerne Tipps und packt auch selbst mit an.