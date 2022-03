Hückeswagenerin unterstützt die Christen in Thailand : Acht Jahre Missionsarbeit in Thailand

Angelika Hombrecher (r.) besucht die Christen in den umliegenden Dörfern. Foto: Hombrecher

Hückeswagen Angelika Hombrecher arbeitet für eine christliche Organisation in Zentral-Thailand, um die Christen der Region zu unterstützen und sie zu ermutigen, ihren Glauben zu teilen.

Für acht Monate ist Angelika Hombrecher derzeit auf Heimaturlaub in Deutschland. Nach mehreren Jahren in Thailand eine echte Umgewöhnung für die 55-Jährige. „Es ist sehr kalt hier“, sagt die gebürtige Hückeswagenerin und lacht. Nach achtjähriger Missionsarbeit in Asien ist die gelernte Erzieherin und Heilpädagogin das angenehm warme Klima ebenso gewöhnt wie das scharfe Essen in Ostasien. Sogar die einheimische Sprache hat Angelika Hombrecher gelernt. „Die Grammatik ist einfach, aber Thai ist eine Tonsprache“, erläutert die 55-Jährige. Daher müsse man im wahren Sinne des Wortes aufpassen, den richtigen Ton zu treffen.

Ihren Aufenthalt in Deutschland hat Angelika Hombrecher jetzt dazu genutzt, bei der Seniorenrunde der Evangelischen Kirchengemeinde von dem Land ihres Wirkens und dem Leben in Thailand zu berichten. Seit Oktober 2017 arbeitet sie mit der Organisation OMF (Overseas Missionary Fellowship; s. Info-Kasten) und einer Gruppe thailändischer Christen in LaadYao, einem kleinen Ort in Zentral-Thailand. In dem Land, in dem der Buddhismus weit verbreitet ist und in ländlichen Gebieten oft mit Geisterglauben einhergeht, ist es selbst für thailändisch Christen schwer zu versehen, dass Christus die Menschen aus Gnade errettet hat und ihm keine Opfer gebracht werden müssen. 93 Prozent der 68 Millionen Einwohner sind Thai-Buddhisten, der Anteil der Christen liegt bei unter einem Prozent – das sind prozentual weniger als in Ländern wie Iran, Irak oder China.

Info Weltmission mit Ehrenamtsprogramm Organisation OMF arbeitet mit etwa 1400 Mitarbeitern aus 40 Nationen in Ostasien und weltweit, damit unter den Völkern einheimische, biblische Gemeinden und Missionsbewegungen entstehen. Mission Verkündet wird das Evangelium durch Wort und Tat durch Missionare und Fachkräfte, in Partnerschaft mit Kirchen und Gemeinden. Hilfe Eine Unterstützung von Deutschland aus ist ebenso möglich. Dazu gibt es in OMF ein besonderes Ehrenamtsprogramm. Es trägt den Namen „volunteers4asia“ (Ehrenamtliche für Asien) und ermöglicht, Weltmission zu leben und Ostasiaten zu dienen.

Die missionarische Arbeit besteht darin, die einheimischen Christen zu stärken und ihnen dabei zu helfen, Jesus Christus bekannt zu machen. „Unser Arbeitsalltag sieht so aus, dass wir zu den Christen in den umliegenden Dörfern fahren, mit ihnen Lieder singen, in der Bibel lesen und miteinander essen“, berichtet die Hückeswagenerin. Natürlich alles auf Thai – dazu hat Angelika Hombrecher die Sprache ein Jahr lang in Vollzeit studiert.

Anfang der 2000er Jahre war sie schon einmal dreieinhalb Jahre lang für eine christliche Organisation in Thailand und hatte mit behinderten Menschen gearbeitet und einheimische Mitarbeiter weitergebildet. Diese Zeit war prägend und hat in der Hückeswagenerin den Wunsch geweckt, wieder nach Thailand zurückzukehren. Nach der Rückkehr nach Deutschland 2004 hatte es aber weitere 13 Jahre gedauert, bis sie ihre Arbeit im Ausland fortsetzen konnte. In dieser Zeit hat sie sich fortgebildet und an einer Bibelschule den „Bachelor of Theology“ erworben.

Was sie an ihrer Arbeit im Ausland reizt, erklärt Angelika Hombrecher so: „Ich habe gesehen, wie die Menschen mit Leid umgehen.“ Häufig hätten Männer Probleme mit Alkohol und Drogen und dadurch auch mit Gewalt. „Es ist bewundernswert, wie die Ehefrauen damit umgehen“, fügt sie hinzu. Ihrem Leben gibt es einen Sinn, für andere da zu sein und von Gottes Liebe berichten zu können.