Hückeswagener züchtet erfolgreich Erlenzeisige Meistertitel für Vogelzüchter Horst Rubel

Wenn Horst Rubel zu seinen Vögeln geht, klopft er vorher an die Tür. „So erschrecken sie nicht und wissen, dass ich komme“, erklärt der Hückeswagener. Seine Mütze muss er vorher jedoch absetzen, denn die mögen die Tiere nicht. Seit mehr als 30 Jahren züchtet der 80-Jährige Vögel – zuerst Kanarienvögel, heute Erlenzeisige. Mit der Spezialisierung auf eine Art hat der ehemalige Wermelskirchener, der in Kirschsiepen an der Stadtgrenze zu Radevormwald wohnt, großen Erfolg. Schon mehrfach wurde er für seine Zuchterfolge ausgezeichnet und war bereits zweimal Weltmeister – in Kroatien und Portugal.