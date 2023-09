Hückeswagener vom Landgericht Köln verurteilt Zwei Jahre Haft – aber zur Bewährung ausgesetzt

„Damit ist der Anklagevorwurf des bewaffneten Handels vom Tisch, der noch in der Anklageschrift gestanden ist“, sagte der Richter in seiner Begründung. Als positiv habe die Kammer bewertet, dass sich der Angeklagte umfassend geständig gezeigt habe. „Außerdem hat es sich ‚nur‘ um Cannabis gehandelt, das zudem sichergestellt wurde. Durch ihre ausgeprägte und bis heute andauernde Abhängigkeit war der Angeklagte zwar nicht in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt – allerdings war die Hemmschwelle deutlich verringert“, sagte der Richter. Zudem wurde positiv bewertet, dass der Angeklagte nachweislich an sich arbeite und auch in den vergangenen Monaten nicht mehr konsumiert habe. „Dass Sie nach wie vor eine Abhängigkeit haben, zeigt sich daran, dass Sie zwar kein Marihuana mehr konsumieren, dafür aber verstärkt rauchen – man kann hier von einer Suchtverlagerung ausgehen“, sagte er.