Hückeswagener vor Gericht : Betrunken Wahlplakate zerstört - Geldstrafe

Rückblende ins Frühjahr 2019: Tausende von Menschen feiern Ende April beim ersten „Hopfen- und Food-Festival“ in der Innenstadt fröhlich – aber es gibt auch aggressive Untertöne: Von der Bühne aus nutzt eine Band ihren Auftritt, um quasi für die Zerstörung von Wahlplakaten der AfD zu werben. Die hängen im Vorfeld der Europawahl gerade überall in der Stadt. Stunden später sind viele von ihnen dann tatsächlich abgerissen. Das hatte jetzt, mehr als ein Jahr später, ein Nachspiel vor dem Amtsgericht in Wipperfürth. Wegen Sachbeschädigung angeklagt war ein heute 33-jähriger Hückeswagener. Zusammen mit anderen jungen Leuten soll er an der Zerstörungsaktion beteiligt gewesen sein.