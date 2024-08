Bürgermonitor in Hückeswagen Der tägliche Ampel-Ärger im Stau

Zwei Dinge regen die Hückeswagener seit Jahren regelmäßig auf, wenn es um den Straßenverkehr geht: der fehlende Kreisverkehr in Westhofen an der Einmündung B 237 / K 5 und die große Ampelkreuzung Friedrich- / Lindenberg- / Heiden- / Bachstraße. Zu Letzterer meldet sich jetzt Friedhelm Selbach am Bürgermonitor unserer Redaktion und sagte: „An der Ampel spielt sich weiterhin nichts ab, obwohl sie doch erneuert werden sollte.“ Immer noch staue sich der Verkehr jeden Tag auf Friedrichstraße stadtauswärts und Bachstraße stadteinwärts, vor allem in den Stoßzeiten. Die Ampel sei schlecht geschaltet, sagte er – und ist mit dieser Meinung bei weitem nicht allein.