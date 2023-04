Hückeswagener Versicherungsexperte Vorsicht vor Cyber-Kriminalität

Die betrifft alle Lebensbereiche der Gesellschaft, also nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen. Den so entstandenen volkswirtschaftlichen Schaden bezifferte der Branchenverband „bitkom“ allein 2021 auf 203 Milliarden Euro. Erst kürzlich wurde wieder ein spektakulärer Betrugsfall in Bayern bekannt, bei dem Cyberkriminelle allein von einem Privatkonto der Sparkasse etwa 143.000 Euro abräumten. Doch nicht immer ist fahrlässiges und unbedachtes Verhalten Ursache für solch gravierenden Diebstähle. Ein vergessenes Update und Sicherheitslücken in den eingesetzten Computerprogrammen können auch dazu führen, dass man Opfer wird. Immerhin waren dies laut einer Umfrage von „bitkom“ im vorigen Jahr 75 Prozent der Internetnutzer.