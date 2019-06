Jugend- und Sozialwerk Gotteshütte : Wohngruppe „Nordlicht“ wurde offiziell eingeweiht

Hückeswagen Freunde, Förderer und Gäste waren nach Scheideweg gekommen, um mit Bereichsleiterin Claudia Schmitz den jungen Bewohnern der Gruppe sowie dem Team um den Gruppenleiter und Sozialpädagogen Felix Breidenbach die Einweihung zu feiern.

Ein gutes Jahr gibt es die Gruppe „Nordlicht“ des Jugend- und Sozialwerks Gotteshütte an der August-Hermann-Francke-Straße 2 in Scheideweg nun schon. Konzipiert wurde sie für Kinder aus schwierigen Verhältnissen. Jetzt wurde sie auch offiziell eingeweiht. Bei strahlendem Sonnenschein waren zahlreiche Freunde, Förderer und Gäste nach Scheideweg gekommen, um zusammen mit Claudia Schmitz, Bereichsleiterin in der Gotteshütte, den jungen Bewohnern der Gruppe sowie dem Team um den Gruppenleiter und Sozialpädagogen Felix Breidenbach die Einweihung zu feiern. Sascha Viehoff, Geschäftsführer der Gotteshütte, lobte das Engagement des Teams und warf in seinem Grußwort einen Blick auf Francke, einen evangelischen Theologen und Pädagogen des 17. Jahrhunderts, dessen Arbeit gut zur neuen Gruppe passe. „Es ist ganz passend, dass die Gruppe an dieser Straße untergebracht ist. Denn Francke hat in Halle/Saale Waisenkindern ein Zuhause gegeben und sie unterrichtet. Er hat 50 Jahre lang an seinen Kinder- und Jugendeinrichtungen gebaut, die Franckeschen Stiftungen wurden 1698 eingeweiht und bestehen bis heute.“