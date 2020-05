Hückeswagener Gastronomie erwacht zum Leben : Wirte stellen sich der Herausforderung

Das Restaurant La Casa de las Tapas an der Islandstrasse hat wieder geoeffnet. Inhaberin Monika Dabrowski (r.) freut sich sich auf ihre Stammgäste Petra Bär und Ralf Feldhagen. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Seit Montag dürfen die Gastronomiebetriebe unter strengen Auflagen wieder Gäste empfangen. Die meisten Hückeswagener Lokale und Gaststätten nehmen das wahr, der Besuch der Gäste ist jedoch noch verhalten.

Die Stimmung der örtlichen Gastronomen ist zwiegespalten. Zum einen freuen sie sich, ihre Gäste wieder im Lokal begrüßen zu dürfen, zum anderen wird das Angebot nur zögernd angenommen. Die gewohnte Leichtigkeit gibt es noch nicht: Die Schutzmaßnahmen mit Desinfektion, Mundschutz, Abstand und Namensliste zur Rückverfolgung einer möglichen Infektionskette sind vielseitig und ungewohnt. Viele Betreiber von Kneipen, Restaurants und Cafés in der Schloss-Stadt nehmen die Herausforderung dennoch an, um nicht noch länger auf Einnahmen verzichten zu müssen.

Monika Dabrowski, Inhaberin der Tapas-Bar, hat zwar nur wenig Platz in ihrem Lokal, dennoch hat sie alle Auflagen erfüllt und zur eigenen Sicherheit vom Ordnungsamt abnehmen lassen. „Man versucht, nach jedem Strohhalm zu greifen“, sagt die Gastronomin. Erst vor knapp drei Jahren hatte sie die Tapas-Bar übernommen und aufgrund von Investitionen seitdem noch keine großen Rücklagen bilden können. Die NRW-Soforthilfe würden gerade mal für einen bis eineinhalb Monate die laufenden Kosten decken. Nicht mal die Hälfte an Personen darf Monika Dabrowski derzeit in ihr Restaurant lassen. Daher hat sie die Öffnungszeiten ausgeweitet und behält auch den Abhol- und Lieferservice weiter bei. Sollte die Situation länger anhalten, erhofft sie sich Unterstützung seitens der Stadt – beispielsweise für eine Erweiterung der Außenfläche.