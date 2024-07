Hückeswagener vorm Amtsgericht Eisblöcke auf Bundesstraße geworfen – Verfahren eingestellt

Der 21-Jährige stritt den Vorwurf ab, aber leugnete nicht, vor Ort gewesen zu sein. Das wäre schwierig gewesen, da die Polizeibeamten die Personalien aller vier jungen Männer aufgenommen hatten. „Wir waren an dem Abend auf dem Weihnachtsmarkt in Wipperfürth, danach noch in einer Kneipe und wollten dann noch zum McDonald’s, um etwas zu essen“, sagte er. In seiner Aussage in der Tatnacht habe er den Beamten gesagt, dass er den Block „nur von der Straße wegräumen wollte“, sagte der Richter. Nein, das sei sein Bekannter gewesen. Seine Geschichte lautete also, dass die jungen Männer die Eisblöcke keineswegs auf die Straße als Hindernisse gebracht hätten, sondern diese vielmehr von dort wegtragen wollten.