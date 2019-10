Theater in Hückeswagen : „Wipperwagen“ – Nach „Trennung für Feiglinge“ jetzt „Schietwetter“

Theater in Hückeswagen

Hückeswagen Eine Komödie mit Meerblick und allerlei Verwicklungen zwischenmenschlicher Art präsentiert er Hückeswagener Theaterverein „Der Wipperwagen“ in seiner neuen Produktion.

Der Theaterverein „Der Wipperwagen“ kündigt jetzt die Premiere seiner aktuellen Produktion, der Komödie „Schietwetter", an – Termin: Freitag und Samstag, 25. und 26. Oktober, jeweils ab 20 Uhr im Kultur-Haus Zach. Der Eintritt kostet an der Abendkasse zwölf und im Vorverkauf zehn Euro. Karten gibt es ab sofort in der Bergischen Buchhandlung und im Schreibwarengeschäft Cannoletta.