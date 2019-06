Auszeichnung : Hückeswagener Willy Stahl (79) ist jetzt Ehrenmitglied des WTTV

Hückeswagen Wieder eine besondere Ehre für Willy Stahl. Der Hückeswagener ist jetzt Ehrenmitglied des Westdeutschen Tischtennis-Verbands, dem er seit mehr als 60 Jahren angehört.

Am Alter von 14 Jahren hatte der Hückeswagener mit dem Tischtennis begonnen – im Hotel zur Krone (heute „Alter Markt“) an der marktstraße. 1957 wurde Stahl gefragt, ob er die Pressearbeit für den Bezirk Bergisch-Land übernimmt – und so war er im Alter von 17 Jahren bereits Pressewart. 1967 wurde er zweiter Vorsitzender des WTTV, 1988 Vorsitzender. Zudem war Stahl, der nicht mehr aktiv spielt, in den mehr als 60 Jahren im Verband als Korrespondent des Bundesorgans und im Ressort der Sportgerichtsbarkeit tätig.