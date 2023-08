Hückeswagener Paar feiert Goldhochzeit Seit 50 Jahren Hand in Hand durchs Leben

Ganz wichtig ist dem Paar die Geselligkeit. Im eigenen Partyraum mit Grillplatz, Theke und Zapfanlage fanden bereits viele gesellige Treffen und Feiern statt. Aber auch der regelmäßige Kneipenbesuch in der Gaststätte Junker in Dreibäumen gehört für den Jubilar zum Leben. „Was andere im Internet sehen, kriege ich an der Theke mit“, ist Dörpfeld überzeugt. Er engagiert sich in der Ehrenabteilung der Straßweger Feuerwehr-Löschgruppe; seine Ehefrau war Mitglied im ehemaligen gemischten Chor und besucht aktuell den Frauenverein der Landeskirchlichen Gemeinschaft (LKG) Scheideweg.