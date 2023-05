Drei Tage Fest in Hückeswagen Weinfest vorm Schloss mit drei Winzern und viel Musik

Genau wie am Freitag wird es am Samstag bis 23 Uhr Gelegenheit geben, bei hoffentlich gutem Wetter Gaumenfreuden zu erleben. Die Besucher werden ab 20 Uhr mit Musik des Duos „Gentile“ unterhalten. „Lara wird mit ihrem Vater für gute Stimmung sorgen. Die Hückeswagener schätzen den kraftvollen und ausdrucksstarken Gesang des Duos, der nicht zuletzt auch durch die Stimmgewalt von Louis im letzten Jahr in besonderer Weise bereichert wurde“, berichtet Vandenherz. Louis sei ausgebildeter Bariton, der ins Tenorfach wechselte – und er war ein Freund Pavarottis.