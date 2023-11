Weihnachtsverlosung von „Wir sind Hückeswagen“ Kleinwagen wartet auf Gewinner

Die Hauptlose (die linke Seite) müssen bis zu den Ziehungen „zwischen den Tagen“ behalten werde. Die Gewinne ab dem elften Preis werden am 28. Dezember unter notarieller Aufsicht ermittelt, die zehn Hauptgewinne am Freitag, 29. Dezember, ab 17 Uhr in der Glashalle am Bahnhofsplatz öffentlich verlost. Alle Losnummern, die einen Preis gewonnen haben, werden anschließend auf der städtischen Internetseite www.hueckeswagen.de sowie in der Bergischen Morgenpost veröffentlicht. Neben dem weißen Mitsubishi Space Star, der bereits in der Glashalle „geparkt“ wurde, gibt es als zweiten Preis einen Outdoorgrill und als dritten Preis einen Handwerkergutschein im Wert von 500 Euro. Zudem sind viele weitere Sachpreise und Einkaufsgutscheine zu gewinnen.