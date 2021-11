Erneut kein Weihnachtsmarkt in Hückeswagen : Corona stoppt auch „Hüttenzauber“ 2021

Auf gemütliche Stunden mit Freunden, Glühwein und Grünkohl auf dem „Hüttenzauber“ muss auch dieses Jahr verzichtet werden. Foto: Foto: S. Büllesbach | Grafik: C. Schnettler

Hückeswagen Nach 2020 fällt der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr aus, und erneut ist die aktuelle Corona-Lage der Grund dafür. Das teilte am Donnerstag der Vorstand des Stadtmarketings mit. Damit entfällt auch die Premiere vorm Schloss.

Die Begeisterung vor fünf Wochen in Hückeswagen war groß: Endlich ein Weihnachtsmarkt vor dem Schloss – „da gehört er auch hin“, war häufig in der Stadt zu hören und in den Sozialen Medien zu lesen. Die Enttäuschung dürfte jetzt mindestens genau so groß sein, denn der „Hüttenzauber“ ist erneut abgesagt worden. Und wieder, wie im vorigen Jahr, weil die Corona-Fallzahlen so massiv steigen.

„Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, unseren Weihnachtsmarkt ,Hüttenzauber’, der für den 3. bis 5. Dezember geplant war, auch in diesem Jahr wieder abzusagen“, teilte Monika Zöller, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, mit. „Wir haben uns mit dem Bürgermeister und Vertretern von Stadtmarketing und Werbegemeinschaft getroffen und intensiv über alle Möglichkeiten beraten, sind aber am Ende zu dem Schluss gekommen, dass in der aktuellen Situation eine Absage die notwendige und richtige Entscheidung ist.“

Info Was macht der Handel am zweiten Advent? Händler Auch wenn der Weihnachtsmarkt vorm Schloss abgesagt ist, wollen die Hückeswagener Einzelhändler den Kunden wenigstens ein wenig Weihnachtsstimmung bieten. Aktionen So sind für das zweite Adventswochenende, 4./5. Dezember, laut Stadtmarketing weiterhin Aktionen geplant, die aber noch abgestimmt werden müssen. Hückeswagen wolle auch ohne Weihnachtsmarkt ein vielfältiges Angebot bieten.

Zwar seien Weihnachtsmärkte derzeit unter strengen Auflagen – 2G-Kontrollen und Hygienekonzept – möglich, aber die unklare Entwicklung der Pandemie habe am Ende zu der Entscheidung geführt, den Markt abzusagen. „Einer der Hauptgründe war die Vielzahl an Absagen von Standbetreibern“, berichtete Andrea Poranzke, ebenfalls Geschäftsführerin des Stadtmarketings. „Etwa ein Drittel der Standbetreiber hatte bereits von sich aus abgesagt, weil ihnen das Risiko für den Ankauf von Waren zu groß war oder sie die Auflagen nicht erfüllen konnten.“ Bis Ende Oktober hatten sich bereits 40 Interessenten angemeldet, die vor dem Schloss ihre Waren anbieten wollten. Für die Verantwortlichen war es zudem unklar, wie viele weitere Absagen bis zum Fest noch gekommen wären. „Damit wäre ein stimmungsvoller ,Hüttenzauber’ mit einem vielfältigen Angebot an Weihnachts- und Dekoartikeln sowie Speisen und Getränken ohnehin kaum noch machbar gewesen“, unterstrich Andrea Poranzke.

Dazu macht die dynamische Pandemielage eine Planung schwierig. Derzeit gelte noch die 2G-Regel für Weihnachtsmärkte, heißt es in der Pressemitteilung des Stadtmarketings. „Ob diese aber auch in einer Woche noch gilt, kann niemand garantieren.“ Die Möglichkeit bestand, dass bis zum Festwochenende noch weitere Auflagen oder gar eine kurzfristige Absage wenige Tage vor dem Fest notwendig geworden wäre. „Dies würde das Risiko für die verbliebenen Standbetreiber, die überwiegend aus örtlichen Vereinen und Gastronomen bestehen, noch weiter erhöhen“, betonten die Geschäftsführerinnen. Daher musste jetzt eine Entscheidung getroffen werden, um Planungssicherheit zu haben.

Bürgermeister Dietmar Persian hat ebenfalls die Pandemielage im Blick: „Nicht zuletzt ist das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis derzeit wieder sehr hoch. Wir haben hier fast den höchsten Wert bei den Inzidenzen“, verwies er auf die aktuelle Zahl von 365,8 am Donnerstag, dem nach Leverkusen zweithöchsten Wert in NRW. „Es muss unser Ziel sein, die Kontakte wieder herunterzufahren, damit wir die Pandemie in den Griff bekommen.“

Umgehend nach der Entscheidung für die Absage des Weihnachtsmarkts hatte der Vorstand des Stadtmarketings nach Alternativen für das Frühjahr gesucht – und womöglich auch schon eine gefunden. „Den Arbeitskreis Hüttenzauber macht diese Absage natürlich sehr traurig. Die Standbetreiber und das Stadtmarketing hatten schon viel Herzblut und Arbeit in das Hüttenzauberwochenende investiert“, sagte Monika Zöller. „Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand.“ Geplant wird jetzt eine besondere Aktion zum Frühlingsfest: „Vielleicht gibt es dann ja einen ,Osterzauber’.“