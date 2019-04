Konzert : Wasserfuhr-Brüder spielen auf Schloss Homburg

Zusammen mit dem Cellisten Jörg Brinkmann (l.) gastieren die Hückeswagener Jazz-Brüder Julian (M.) und Roman Wasserfuhr am Samstag auf Schloss Homburg. Foto: Colm Walsh

Nümbrecht/Hückeswagen Die Hückeswagener Jazz-Brüder Roman und Julian Wasserfuhr spielen am 13. April auf Schloss Homburg und präsentieren dort zusammen mit dem Cellisten Jörg Brinkmann ihr aktuelles Album.

Fast ein Heimspiel haben Julian und Roman Wasserfuhr aus Hückeswagen: Die Jazz-Brüder stellen gemeinsam mit dem Cellisten Jörg Brinkmann am kommenden Samstag in der Neuen Orangerie von Schloss Homburg im oberbergischen Nümbrecht ihr neues Album „Relaxin‘ in Ireland“ vor.

„Nach ihrer musikalischen Reise ins schwedische Göteborg (2009) und der mitreißenden New-York-Session im urbanen Brooklyn (2017), sind die Jazz-Brüder nach Irland gereist, an die Küste West Corks, um dort gemeinsam mit dem Cellisten Jörg Brinkmann ihr sechstes Album aufzunehmen“, berichtet die Pressereferentin des Kreises, Iris Trespe. „Relaxin‘ in Ireland“ sei der ganz persönliche, in Noten umgesetzte Blick der Wasserfuhrs auf die Grüne Insel. „Es ist aber auch ein Album, das davon erzählt, was die Umgebung von West Cork mit dem Trio im Moment des musikalischen Schaffens gemacht hat.“ Das sei ein weiteres Kapitel ihrer beeindruckenden Karriere.

Julian und Roman Wasserfuhr beweisen, dass der „Young German Jazz“ erwachsen geworden ist. Ihr Album-Debüt „Remember Chet“ (2006) spielten die Brüder bereits im Alter von 17 und 20 Jahren ein. Die „Zeit“ fand die Musik der Hückeswagener Brüder „verblüffend ungewöhnlich“, die „Süddeutsche Zeitung“ bescheinigte Julian Wasserfuhr einen „magischen Ton“, vor allem schloss das breite Publikum das Brüderpaar aus der Schloss-Stadt in seine Arme. 2004 wurden Julian und Roman Wasserfuhr mit dem Kultur-Förderpreis des Oberbergischen Kreises ausgezeichnet. Nach fünf erfolgreichen Alben zählen sie heute zu den renommiertesten Jazz-Musikern in Deutschland.

Die Karten kosten in der Kategorie I 23 Euro, in der Kategorie II 18 Euro. Im Vorverkauf gibt es sie über die Hotline von Kölnticket, Tel. 0221 2801, an der Museumskasse von Schloss Homburg, Tel. 02293 910171 oder online über www.koelnticket.de.

Sa. 13. April, 20 Uhr, Neue Orangerie, Schloss Homburg.

(büba)