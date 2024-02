Hückeswagener vor dem Amtsgericht Amtsrichter als juristischer Familientherapeut

Es war ein ungewöhnlicher Fall, über den die Staatsanwältin genau wie der Amtsrichter sagen durfte, dass er eigentlich gar nichts im Strafgericht zu suchen hat. Es ging um einen Fall von Beleidigung: Der heute 20-jährige Angeklagte aus Hückeswagen hatte im vorigen Juli seinen Stiefvater in der gemeinsamen Wohnung als „Hurensohn“, „Wichser“ und „kleiner Pisser“ bezeichnet. Der gebürtige Wipperfürther war 2019 von der Hauptschule ohne Abschluss abgegangen, hatte vor Corona versucht, das Berufskolleg in Wipperfürth zu besuchen, ebenfalls ohne erfolgreichen Abschluss. Zuletzt war er beim START-Projekt der Ökumenischen Initiative dabei, das seit etwa einem Jahr im ehemaligen „Wohnwerk“-Gebäude an der Montanusstraße untergebracht ist. „Auch das hat nicht geklappt“, sagte der junge Mann in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Wipperfürth lapidar. Momentan sei er im Gespräch mit dem Job-Center, um einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Zum Anklagevorwurf selbst wollte der 20-Jährige sich nicht äußern. Dafür sagte sein Stiefvater aus. Und da wurde sofort deutlich, wie es um die Umstände im Patchwork-Haushalt bestellt war. Der Hückeswagener blieb in seiner Aussage insgesamt eher vage, sagte, dass der Angeklagte „irgendwann auf mich losgegangen“ sei. Und fügte an: „Er wohnt leider noch bei uns.“ Das ließ die Staatsanwältin anmerken: „Das finde ich schon eine sehr unschöne Aussage gegenüber einem 20-Jährigen.“ Und auch der Richter hakte nach: „Warum schmeißen Sie ihn denn dann nicht raus? Was ist denn überhaupt das Problem?“ Man dürfe dem 20-Jährigen gegenüber nichts sagen, weil er sonst direkt ausflippe, antwortete der Zeuge. Wobei, fügte er umgehend an, es immer bei verbalen Auseinandersetzungen geblieben sei. Wie sich im weiteren Verlauf der Verhandlung zeigte, musste man sich wirklich die Frage stellen, warum diese Beleidigung überhaupt vor dem Strafgericht gelandet war. Sicher, das sagte auch der Richter, seien Beleidigungen auch im häuslichen Rahmen strafbar. Aber „ich weiß nicht, ob das hier das richtige Format ist“, stellte die Staatsanwältin klar. Zuvor wollte sie noch wissen, wie das Verhältnis aktuell sei, ein Dreivierteljahr später. „Man lebt nebeneinanderher“, sagte der Stiefvater. Auf die Frage, was er sich denn nun von der Verhandlung erhoffe, meinte er: „Dass er vernünftig wird.“ Der Richter fragte den Angeklagten, was denn sein Bestreben für die unmittelbare und mittelbare Zukunft sei. „Eine eigene Wohnung wäre schon schön. Aber ich liebe meine Mutter und meine Schwester“, versicherte der 20-Jährige. Er sah allerdings wohl auch ein, dass es so nicht weitergehen könnte.