Titelverteidiger aus Hückeswagen Vogelzüchter Horst Rubel ist wieder Deutscher Meister

Der erste Platz bei den Deutschen Meisterschaft der Vogelzüchter ist nicht der erste Erfolg, den Horst Rubel für sich und seine Vögel verbuchen kann. Bereits im vergangenen Jahr konnte der Züchter mit dem Meistertitel nach Hause fahren. Und sogar Weltmeister ist der 81-Jährige schon zweimal geworden – einmal in Kroatien und einmal in Portugal. In diesem Jahr fand die Weltschau in Spanien statt. Teilgenommen hat der Hückeswagener allerdings nicht. „Spanien ist so weit weg, das ist mir in meinem Alter und auch gesundheitlich zu anstrengend“, sagt der 81-Jährige. Im nächsten Jahr allerdings soll die Weltschau in Belgien stattfinden. Das wäre deutlich näher. „Wenn die Gesundheit es zulässt, würde ich da dann gerne noch einmal teilnehmen“, sagt er. Dann verabschiedet der 81-Jährige sich – um im Wald spazieren zu gehen.