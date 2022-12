Verstoß gegen das Kunst-Urhebergesetz Hückeswagener (34) tischt Amtsrichter Lügengeschichten auf

Jeder Mensch darf selbst darüber bestimmen, ob und wo von ihm Aufnahmen wie Fotos oder Videos gemacht und veröffentlicht werden dürfen. Wer dieses Persönlichkeitsrecht nicht achtet, verstößt gegen das Kunst-Urhebergesetz. So lautete jetzt auch die Anklage gegen einen 34-jährigen Hückeswagener. Er hatte im März 2021 das Foto einer Frau per WhatsApp in eine Remscheider Frauen-Chatgruppe („Mamis aus Remscheid“) gesendet und sich dazu noch als die Frau auf dem Bild ausgegeben. Benutzt hatte er dazu ein Foto, das die Geschädigte in ihrem Facebook-Profil veröffentlicht hatte.