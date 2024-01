Hückeswagener Versicherungsexperte Wer jetzt wann den Gehweg zu räumen hat

Das gilt auch für Hückeswagen. Hier hat die Stadtverwaltung von ihrem Recht Gebrauch gemacht, die Verkehrssicherungspflicht per Satzung auf die Eigentümer von Grundstücken zu übertragen. Demnach ist jeder Haus- und Wohnungseigentümer verpflichtet, Dritte vor Gefahrenquellen zu schützen, die durch Glätte oder Schnee vom Grundstück ausgehen. So müssen die Bürgersteige werktags zwischen 7 und 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr geräumt sein.