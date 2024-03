Hückeswagener Versicherungsexperte Sparpotenzial für Biker zum Start in die Saison

„Wie jedes andere Fahrzeug, das auf einer öffentlichen Straße betrieben werden soll, benötigt ein Motorrad mit Saisonkennzeichen eine Haftpflichtversicherung“, erläutert er. „Diese deckt Schäden ab, die Motorradfahrer bei anderen Verkehrsteilnehmern verursachen.“ Schäden am eigenen Motorrad werden durch die Kaskoversicherungen abgesichert. Die Teilkasko deckt – wie der Name schon besagt – nur bestimmte Risiken ab, beispielsweise Brand und Explosion, Diebstahl, Kollision mit Tieren oder Bruchschäden an den verglasten Elementen wie Windschild oder Scheinwerfern. Die Vollkaskoversicherung ersetzt darüber hinaus Defekte durch selbst verschuldete Unfälle und Schäden durch Vandalismus.