Hückeswagener Verein kümmert sich um bergische Industriegeschichte : 3-Städte-Depot backt Spekulatius

Hückeswagen Bäckermeister Jörg von Polheim hatte dem Verein die etwa 100 Jahre alte Maschine gespendet. Die findigen Tüftler brachten die Mechanik wieder auf Vordermann.

Dabei kamen die Vereinsmitglieder auf die Idee, mit der historischen Maschine Spekulatius mit dem Logo des 3-Städte-Depots zu backen. „Dafür hätten wir die Walze, auf denen diverse weihnachtliche Spekulatiusmotive angebracht sind, ausbauen und unser Logo integrieren müssen“, erläutert Artur Krzyzanowski. Das sei aber nicht möglich gewesen. „Wir wollten aber nicht auf die Möglichkeit verzichten, unseren eigenen Spekulatius backen zu können“, ergänzt Frank Franzke. Also habe er sich an seine alte Firma, Signiertechnik Bornemann in Wermelskirchen, gewandt. „Dort wurde das Logo mit CNC in Spekulatiusform in einen Block aus Kunststoff eingefräst“, erzählt Franzke.