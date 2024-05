Industriegeschichte in Hückeswagen 3-Städte-Depot bekommt Imagefilm

Am Pfingstmontag ist das Hückeswagener Museum für Industriegeschichte 3-Städte-Depot dran. Ganz untypisch für einen Feiertag herrscht in der Halle des ehemaligen Bêché-Geländes an der Peterstraße viel Betrieb. Denn der Film, der vielleicht anderthalb Minuten dauern soll, wird von einem professionellen Team gedreht, das sich nach und nach mit seinem Equipment einfindet. Als erster ist Guido Frank da, Geschäftsführer des Neusser Unternehmens „freiheitswerke“, das sich um den Dreh kümmert. „Heute ist der fünfte Termin, wir gucken uns das Museum immer an, besprechen dann, was wir drehen werden. Wir sind wohl um die zwei Stunden hier“, sagt er.