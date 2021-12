Hückeswagener unterstützen die Islandtafel : Viele Päckchen für Bedürftige

Martina Hofmann (Mi.) freut sich über die zahlreichen Päckchen von Marie Mehnert und Fari Fejzic, die vom Montessouri-Kinderhaus Hofstraße aus Remscheid gekommen sind. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Noch am Samstag, 11. Dezember, können weitere Spenden in der Islandtafel abgegeben werden. Wenigstens 50 gefüllte Pakete benötigen deren Verantwortliche.

Die schon oft gelobte Spendenbereitschaft der Hückeswagener ist dieser Tage wieder gefragt. Denn auch wenn wegen Corona in der Islandtafel bereits zum zweiten Mal keine Weihnachtsfeier stattfinden kann, werden am Donnerstag, 16. Dezember, doch wieder eine Vielzahl gewohnt liebevoll zusammengestellter Pakete an die Gäste der Islandtafel verteilt. „Es wäre schon schöner, wenn wir den Rahmen der Feier mit dem Gottesdienst und dem gemeinsamen Mittagessen gehabt hätten, aber aus den bekannten Gründen geht dies ja nicht“, sagte Organisatorin Martina Hofmann. Die Aktion ganz abzusagen sei allerdings nie in Frage gekommen. Schließlich würden sich die Gäste auf die Weihnachtspakete verlassen.

Am frühen Donnerstagnachmittag hatten die Hückeswagener am ersten von zwei Terminen schon 25 Pakete abgegeben. „Wir brauchen um die 50 Stück“, sagte Martina Hofmann, die zuversichtlich ist, dass diese Zahl zusammenkommt. Noch am Samstag, 11. Dezember, 11 bis 13 Uhr, können Spenden in der Islandtafel, Bachstraße 6, abgegeben werden.

Martina Hofmann hatte 2008 die erste Paketaktion organisiert, seitdem ist sie nicht mehr wegzudenken. „Sollte es tatsächlich nicht reichen, kann ich mit Geldspenden, die ebenfalls eingegangen sind, noch Lebensmittel zukaufen“, versicherte die Hückeswagenerin. „Ich glaube aber, dass es reicht. Vielleicht muss ich noch was Kaffee kaufen.“

Die Pakete enthalten alles Mögliche: unterschiedliche haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Kekse, Weihnachtsdekoration oder -karten. Lediglich Alkohol ist nicht erwünscht. Damit die Verteilung auch einigermaßen gerecht verläuft, werden für die fertigen Pakete am 16. Dezember Losnummern vergeben. „Die werden dann gezogen, und so bekommt jeder Gast ein zufälliges Paket“, erläutert Martina Hofmann.