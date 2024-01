Spendenaktion von zookauf und Trixie Hückeswagener Unternehmen zeigt Herz für Tierschutzvereine

Tierschutzinitiativen bilden das Herzstück, geht es um in Not geratene Schützlinge. Das jedenfalls sagt Senior-PR-Managerin Gabriele Evertz von der Wiehagener Agentur takefive media. „Der großartigen und täglichen Arbeit der zumeist ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tierheime ist es zu verdanken, dass die betroffenen Tiere mit großer Zuwendung versorgt und gepflegt werden.“ Doch kämen auch die Tierschutzorganisationen zunehmend selbst an ihr Limit. Sei es die unüberlegte Anschaffung eines Tieres in Coronazeiten, die bis heute zu überfüllten Tierheimen führe, oder der starke Anstieg des allgemeinen Preisniveaus hinsichtlich der Energiekosten, der Futtermittelpreise sowie der Besuche bei Tierärzten, der auch bei den Initiativen für steigende Kosten sorge. „Umso wichtiger sind die Unterstützungen, die durch Spenden den örtlichen Organisationen zugutekommen“, betont Gabriele Evertz.